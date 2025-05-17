Для всех, у кого установлены радиаторы отопления в квартирах, будет введен штраф в 15 тыс. рублей с 14 мая Ирэн ОрлонскаяЗадумывались ли вы о том, что с завершением отопительного сезона многие начинают обдумывать замену радиатора? На первый взгляд, это может показаться простой задачей — просто установить новый радиатор вместо старого.
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