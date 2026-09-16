Как появились кабинки для голосования

Незамысловатое приспособление впервые опробовали в Австралии. фото: Three Lions/Getty ImagesМы привыкли, что во время выборов голосование проходит в закрытых кабинках, которые надежно скрывают процесс волеизъявления за того или иного кандидата или политическую партию.
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