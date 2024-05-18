На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

Закон о новых правилах мобилизации вступил в силу на Украине. На это указывает ТАСС. Отечественное информационное агентство отмечает, что документ вызвал возмущение украинцев призывного возраста еще на этапе внесения законопроекта в Верховную Раду в конце 2023 года.