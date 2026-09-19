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«Нет уверенности». Президент РПЛ Алаев рассказал, когда российские команды вернут на международные турниры

«Нет уверенности». Президент РПЛ Алаев рассказал, когда российские команды вернут на международные турниры

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры.

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