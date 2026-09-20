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Темрезов избран главой Карачаево-Черкесии

Темрезов избран главой Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 сентября, ФедералПресс. Парламент Карачаево-Черкесии единогласно переизбрал главой республики Рашида Темрезова.

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