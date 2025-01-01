Нацбанк Украины сообщил о возгорании одного из зданий

Национальный банк Украины сообщил 1 января о возгорании одного из своих зданий в Киеве.«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — говорится на странице НБУ в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).