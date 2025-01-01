ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    🙁Очень печально. :( Нормальный был человек. СВЕТЛАЯ и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. Очень Грустно, когда такие люди уходят. :(Экс-депутат Госду...
  • Юрис Хартманис
    ГероиМинобороны России...
  • Фаина Юсупова
    Сейчас надо быть внимательны с переселенцами с Украины.Много могут появиться на нашей территории провакаторы и нацисты.Сальдо рассказал ...

Нацбанк Украины сообщил о возгорании одного из зданий

Нацбанк Украины сообщил о возгорании одного из зданий

Национальный банк Украины сообщил 1 января о возгорании одного из своих зданий в Киеве.«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — говорится на странице НБУ в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх