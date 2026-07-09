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Гол Воробьева от углового флага признан лучшим в сезоне на премии WINLINE Герои РПЛ. Лучшую передачу отдал Круговой

На премии WINLINE Герои РПЛ объявили победителей в категориях «Гол сезона» и «Ассист сезона». Самым эффектным признан удар форварда « Локомотива » Дмитрия Воробьева по воротам ЦСКА от углового флага.

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