От сгоревшего дома на Кубани, где погибла многодетная семья, остались лишь обугленные развалины

От сгоревшего дома на Кубани, где погибла многодетная семья, остались лишь обугленные развалиныСледователи СК начали работать непосредственно на месте пожара в поселке Высоком Курганинского района Кубани, где на улице Центральной минувшей ночью сгорел частный дом.
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