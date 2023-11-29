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Живая Кубань

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  • Pawel Polistchuk
    А владелец, поломавший пристройку, не желает посодействовать в приобретении жилья? Ведь он поломал, ТИПА, свою собств...В Северском район...
  • Галина Светлая
    Это война к сожалению.Что там было на самом деле узнаем позже.Танк ВСУ атаковал...
  • Галина Светлая
    Как вы правы.Разучились летать...

От сгоревшего дома на Кубани, где погибла многодетная семья, остались лишь обугленные развалины

От сгоревшего дома на Кубани, где погибла многодетная семья, остались лишь обугленные развалины

От сгоревшего дома на Кубани, где погибла многодетная семья, остались лишь обугленные развалиныСледователи СК начали работать непосредственно на месте пожара в поселке Высоком Курганинского района Кубани, где на улице Центральной минувшей ночью сгорел частный дом.

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