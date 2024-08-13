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Названы причины, по которым приморцы вызывали скорую помощь этим летом

Названы причины, по которым приморцы вызывали скорую помощь этим летом

Для кого-то лето – это море, солнце, отдых, пора отпусков. Корреспондент PRIMPRESS решил узнать, как проходит лето у работников скорой медицинской помощи, и чем этот сезон отличается от предыдущих, и обратился к главному внештатному специалисту по скорой медицинской помощи Приморского края, зам.

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