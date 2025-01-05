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Военкор Либерман: Мартемьянов после удара БПЛА умер моментально

Военкор Либерман: Мартемьянов после удара БПЛА умер моментально

ВСУ с помощью дрона атаковали машину, в которой находились военные корреспонденты. БПЛА пробил крышу, от мощного взрыва все журналисты получили контузии, а сотрудник «Известий» Александр Мартемьянов умер на месте.

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