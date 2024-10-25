Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости/Кристина Кормилицына Близкие соседи, какими и являются Россия и КНДР, постоянно обмениваются визитами на высшем и высоком уровне, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам информацию о возможном визите в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в 2025 году.
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