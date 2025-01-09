❗️В Евпатории и Сакском районе введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера МЧС Республики Крым.
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❗️В Евпатории и Сакском районе введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера МЧС Республики Крым.