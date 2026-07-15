Орловские ветераны СВО, несмотря на увечья, показывают выдающиеся спортивные успехи

В спортивном зале многофункционального спортивного комплекса «Победа» наградили ветеранов СВО, которые на протяжении нескольких лет представляли Орловскую область на состязаниях различного уровня, включая межрегиональные и федеральные соревнования.
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