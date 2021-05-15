Китайский марсоход успешно доставлен на Марс

Вскоре он передаст первые данные с «красной планеты».Агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление Китая сообщило, что космический аппарат КНР «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту 15 мая совершил посадку на поверхность Марса.