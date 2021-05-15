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Китайский марсоход успешно доставлен на Марс

Китайский марсоход успешно доставлен на Марс

Вскоре он передаст первые данные с «красной планеты».Агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление Китая сообщило, что космический аппарат КНР «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту 15 мая совершил посадку на поверхность Марса.

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