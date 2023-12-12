Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции РФ

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, добра, мира и благополучия Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря.
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