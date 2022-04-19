Артем Минулин: «Второй период «Металлургу» не удался. В чем-то это мастерство ЦСКА, в чем-то – наши ошибки»

Артем Минулин высказался о поражении «Металлурга» от ЦСКА в 1-м матче финала. Магнитогорцы уступили в домашнем матче со счетом 1:3, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал 0-1.
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