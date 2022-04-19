Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Артем Минулин: «Второй период «Металлургу» не удался. В чем-то это мастерство ЦСКА, в чем-то – наши ошибки»

Артем Минулин высказался о поражении «Металлурга» от ЦСКА в 1-м матче финала. Магнитогорцы уступили в домашнем матче со счетом 1:3, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал 0-1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх