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Царьград

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Пассажиропоток на ОЖД вырос до 17,9 млн человек в сентябре

Пассажиропоток на ОЖД вырос до 17,9 млн человек в сентябре

В сентябре со станций Октябрьской железной дороги отправились 17,9 млн пассажиров, что на 4,2% больше прошлогоднего уровня; в Институте проблем естественных монополий рост связывают с топливным кризисом.

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