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Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

За год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. О росте дефолтности по таким займам сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

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