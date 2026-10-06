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Царьград

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СК РФ: Взяточники из ОАО "РЖД" приговорены на 9 лет и 500 млн ₽

СК РФ: Взяточники из ОАО "РЖД" приговорены на 9 лет и 500 млн ₽

В Иркутской области суд признал четырёх экс-сотрудников ОАО "РЖД" виновными в получении взяток на 88 млн рублей с 2021 по 2024 год.

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