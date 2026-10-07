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Не в НАТО, но вместе с Альянсом: молдавская версия нейтралитета

Не в НАТО, но вместе с Альянсом: молдавская версия нейтралитета

Кишинев готовится к открытию третьего по счету Moldova Security Forum. Главная тема конференции – «Укрепление демократической устойчивости и безопасности посредством стратегического видения и многостороннего сотрудничества».

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