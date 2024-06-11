МО: штурмовые отряды Тихоокеанского флота улучшили положение под Угледаром

Украинская армия создавала оборонительные линии на этом участке с 2014 года Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» сумели улучшить положение по переднему краю под Угледаром, сообщили в Министерстве обороны России.
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