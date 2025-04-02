В Астраханской области началось массовое цветение природного чуда

Богдинско-Баскунчакский заповедник предупреждает: смотреть можно - трогать нельзя. В Астраханской области началась пора цветения тюльпана Шренка - редкий первоцвет окрашивает степи в яркие оттенки красного, желтого и белого, создавая волшебный весенний пейзаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии