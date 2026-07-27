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Нижегородская правда

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Открыт приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

Открыт приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

Приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» открылся 20 июля. Награда отмечает граждан за значительный вклад в добровольческую деятельность, героические поступки, а также за развитие донорства, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

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