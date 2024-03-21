Стать свидетелем космического запуска - такой возможностью воспользовались многие

Байконур - не просто спецобъект, куда имеют доступ лишь люди, причастные к космическим пускам. Космодром - еще и популярное туристическое направление, где уже побывали тысячи, а может даже и десятки тысяч туристов.
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