Раскрыты характеристики новейшей российской ракеты «Бандероль»

Новейшая российская крылатая ракета «Бандероль», которой Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по Одессе, представляет собой малогабаритное дозвуковое изделие с низкой радиолокационной заметностью, способное лететь на предельно малых высотах, объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
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