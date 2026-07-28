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Раскрыты характеристики новейшей российской ракеты «Бандероль»

Раскрыты характеристики новейшей российской ракеты «Бандероль»

Новейшая российская крылатая ракета «Бандероль», которой Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по Одессе, представляет собой малогабаритное дозвуковое изделие с низкой радиолокационной заметностью, способное лететь на предельно малых высотах, объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

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