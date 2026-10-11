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ИА Регнум

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«Яндекс Пэй» заверил в полной безопасности денег пользователей после сбоя

«Яндекс Пэй» заверил в полной безопасности денег пользователей после сбоя

Все деньги пользователей сервиса «Яндекс Пэй» находятся в полной безопасности, несмотря на технический сбой.

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