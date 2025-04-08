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Царьград

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Русским пообещали рост зарплат. Кому ждать повышения с 1 октября

Русским пообещали рост зарплат. Кому ждать повышения с 1 октября

Осенью жителям России повысят заработную плату. Однако повезёт не всем.С 1 октября 2025 года в России проведут очередное повышение заработных плат.

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