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Курс юаня резко вырос до 11,6799

Курс юаня резко вырос до 11,6799Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 11,6799, прибавляя +2,44% В августе 2015 года из-за кризиса на фондовых рынках и сокращения импорта в США и ЕС Народный банк Китая допустил крупнейшую с 1994 года дневную девальвацию национальной валюты - на 1,99%: с 6,12 до 6,23 юаня за доллар.

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