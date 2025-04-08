Стали известны регионы РФ, в которых числится более 1 млн легковых автомобилей

В ходе подготовки очередного рыночного отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг регионов с наибольшим количеством зарегистрированных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии