Пашинян и Алиев хотят выгнать Россию из Карабаха?

"Зная натуру Никола Пашиняна, я уверен, что он с удовольствием сдаст руководство Арцаха под визги, улюлюкание и хлопание турецкой партии" – Интервью с блогером, медиаэкспертом Тиграном КочаряномЗа «бомбардировкой» Кремля и контрнаступлением Украины Армения и Карабах не так заметны.