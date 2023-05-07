Пашинян и Алиев хотят выгнать Россию из Карабаха?

"Зная натуру Никола Пашиняна, я уверен, что он с удовольствием сдаст руководство Арцаха под визги, улюлюкание и хлопание турецкой партии" – Интервью с блогером, медиаэкспертом Тиграном КочаряномЗа «бомбардировкой» Кремля и контрнаступлением Украины Армения и Карабах не так заметны.
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