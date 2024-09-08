Военные в ДНР в полевых условиях создали защищающий от осколочных ранений плащ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск в полевых условиях создали опытный образец плаща, который способен защитить от осколочных ранений.
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