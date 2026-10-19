В 90-е этих граждан с благостными лицами по улицам больших и малых городов ходило великое множество.
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Какая чушь. Свидетели Иеговы это не секта. Они очень дружелюбные и любящие люди с настоящим добрым сердцем. А что не молятся на иконы, так это в библии сказано. Они полностью стараются подчинятся библейским истинам. В этом тексте много вранья. Во первых даже возьмем Корею. Там не запрещены свидетели Иеговы. Каждый сам выбирает ,как себя вести в жизни, и какую проповедовать веру. Библия это книга , которую нужно изучать и правильно изучать. А сочинения Ваши просто оскорбительны. Даже если мы осматриваем крещение, о котором Вы пишете принебрежительно, в библии четко сказано, что человек прихожит к крещению осознано. Я вот тоже хочу покреститься повторно, и любить Бога, именно Иегову. Как написано его имя в библии.
Спасибо за информацию
Не будь я атеистом ... Теория гораздо более продуманная, чем то, что нам выдают за христианство. И то что официальная церковь и поддерживаемые им правительства служат сатане ... Против фактов не попрешь ... Коррупция, поддержка преступности, ограбление народа ... Лишь те страны, где отринули веру в лжебога-сатану отличаются? СССР? Куба? Сев Корея? А напротив? Европа с гомосеками и лесбиянками во власти? Под сенью креста?((