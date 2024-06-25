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  • Вад Кук
    Посадить бандеровцев пленных на такой же стол каким они наших пленных кормятПочти год плена: ...
  • Фаина Юсупова
    Мы здесь откармливаем бендероцев пленных,а наши приезжают худые как тростиночки.Здоровья вам наши родненькие!Почти год плена: ...
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    Родненькие,дома!!!!!!🙏🙏🙏🙏🙏🥰Почти год плена: ...

Захарова назвала слова Подоляка о Крыме калькой с немецко-нацистской концепции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о Крыме, как о военной цели, калькой с немецко-нацисткой концепции зачистки полуострова времен Второй Мировой войны.

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