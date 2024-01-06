АМАРАНТ "Кимскандер КN-23B" Это баллистическая! Запад на ушах. Гегемон требует "прекратить безобразие".
Первые корейские "ласточки" полетели к соседям
Комментарии
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Вячеслав Rfvtytd
Какие то отставные генералы,грозятся просроченным оружием ,ну а если у нас кончиться терпение и всё таки руководство проявит волю и ударят по вам уже не просроченным ,а самым современным оружием,что вы запоёте?
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Если враг не сдаётся, его надо уничтожить!
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13 час.
Евгений Баймиев
для С.Кореи тоже очень большой плюс, их изделие будет испытано в реальных боевых условиях, для этого они, наверное, готовы даже бесплатно отдать.😊
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8 час.
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