Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей М
    То, что описывает возможно было лет 30 назадТаджик Гафур прие...
  • Олег Синяев
    Завтра же после завтрака и долбаните! По мимо пиндосов ещё не по одному десятку стран НАТО, минимум две из которых то...Война на пороге. ...
  • Юрий Золотарев
    Чёрт-те-швили  - Г*ВНО!! Эту предательскую сволочь нужно бы на рудники, или пусть хотя бы уголь копает - всё ПОЛЬЗА о...Они будут "мочить...

Первые корейские "ласточки" полетели к соседям

Первые корейские "ласточки" полетели к соседям

АМАРАНТ "Кимскандер КN-23B" Это баллистическая! Запад на ушах. Гегемон требует "прекратить безобразие".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Rfvtytd
Какие то отставные генералы,грозятся просроченным оружием ,ну а если у нас кончиться терпение и всё таки руководство проявит волю и ударят по вам уже не просроченным ,а самым современным оружием,что вы запоёте?
Ответить
14 час.
ВТ
Василий Топчий
Если враг не сдаётся, его надо уничтожить!
Ответить
13 час.
Евгений Баймиев
для С.Кореи тоже очень большой плюс, их изделие будет испытано в реальных боевых условиях, для этого они, наверное, готовы даже бесплатно отдать.😊
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх