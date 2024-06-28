Впервые в России была проведена революционная операция по лечению заболеваний позвоночника

В Самаре успешно проведена революционная операция по лечению заболеваний позвоночника. Специалисты нейрохирургического отделения № 5 больницы имени Пирогова впервые в России применили малоинвазивную методику установки имплантатов с фиксацией позвоночника.
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