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Впервые в России была проведена революционная операция по лечению заболеваний позвоночника

Впервые в России была проведена революционная операция по лечению заболеваний позвоночника

В Самаре успешно проведена революционная операция по лечению заболеваний позвоночника. Специалисты нейрохирургического отделения № 5 больницы имени Пирогова впервые в России применили малоинвазивную методику установки имплантатов с фиксацией позвоночника.

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