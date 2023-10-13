Российский бизнес видит пользу в «эзотерических» инструментах. Помощь в принятии решений

Согласно опросу, проведенному компанией IFORS Research, около четверти российских представителей малого и среднего бизнеса считают, что использование «эзотерических» инструментов, таких как гороскопы, таро, нумерология и прочее, может помочь им в принятии бизнес-решений.
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