Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард-рока вернулись ! Если прошлая неделя была посвящена тому, чтобы прогнать сон с глаз и стряхнуть паутину после Новогоднего перерыва, то на этой неделе мы действительно возвращаемся в гущу событий, поскольку метал-группы в изобилии выпускают новые альбомы, представляют подарочные издания и - что самое важное для этой функции - выпускают новые песни.