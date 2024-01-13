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Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард-рока вернулись ! Если прошлая неделя была посвящена тому, чтобы прогнать сон с глаз и стряхнуть паутину после Новогоднего  перерыва, то на этой неделе мы действительно возвращаемся в гущу событий, поскольку метал-группы в изобилии выпускают новые альбомы, представляют подарочные издания и - что самое важное для этой функции - выпускают новые песни.

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