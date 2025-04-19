В российских школах с 1 сентября введут единое расписание уроков

Это позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, заявил министр Сергей Кравцов С 1 сентября в школах введут единое расписание уроков, работа над этим уже завершается, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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