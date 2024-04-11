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Закон, порядок, государство

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В Якутии оперативники задержали участников группы, организовавших незаконную игорную деятельность

Оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной игорной деятельности на территории города Якутска.

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