Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Республике Дагестан

13 апреля 2024 года в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан в результате столкновения микроавтобуса, грузовой машины и легкового автомобиля погибли три человека, в том числе двое детей, и десять человек пострадали, среди них четыре ребенка.
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