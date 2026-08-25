Украинский тяжелоатлет отвернулся от флага РФ в ходе награждения на юниорском ЧЕ

Украинский спортсмен Иван Плоскиня во вторник, 25 августа, демонстративно отвернулся от флага России во время церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине.
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