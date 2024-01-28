Четыре легких шага: Как существенно сэкономить на расходах за воду в вашем доме Татьяна СергееваС наступлением холодов счета за коммунальные услуги у владельцев квартир стремительно нарастают, особенно когда речь идет о статье расходов на водоснабжение.
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