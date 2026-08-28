Шоу-бизнес: Помогла Газманову стать звездой и родила сына, а он развелся с ней, чтобы увести жену брата Мавроди: Как живет экс-супруга певца

Олег Газманов. Слышишь это имя м перед глазами возникает образ бессменного главного есаула страны: безупречная физическая форма, лихие сальто на сцене, чеканный голос и, конечно же, глянцевая семейная идиллия с красавицей-женой Мариной Муравьевой.