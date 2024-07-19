«Решает проблемы с пугающей скоростью»: новый геймплейный ролик Warhammer 40,000: Spa...

«Решает проблемы с пугающей скоростью»: новый геймплейный ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 показал в действии разрушительный тяжёлый болтерВслед за непредвиденной утечкой почти готовой версии игры рекламная кампания горячо ожидаемого шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернулась к более традиционным формам продвижения проекта.