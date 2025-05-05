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Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи иностранцам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства.

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