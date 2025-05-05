Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи иностранцам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии