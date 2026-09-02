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Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета ПВН 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили ударный БПЛА «Хорнет» и тяжелый гексакоптер формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО.

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