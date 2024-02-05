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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Вологодской области будут строить ФОКи «на селе»

В Вологодской области будут строить ФОКи «на селе»

ВОЛОГДА, 5 февраля, ФедералПресс. В Вологодской области со 2 февраля начала работу Дирекция по строительству спортивных объектов, которая будет заниматься строительством, реконструкцией, капремонтом спортсооружений, сообщил во время оперативного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

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