В Вологодской области будут строить ФОКи «на селе»

ВОЛОГДА, 5 февраля, ФедералПресс. В Вологодской области со 2 февраля начала работу Дирекция по строительству спортивных объектов, которая будет заниматься строительством, реконструкцией, капремонтом спортсооружений, сообщил во время оперативного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
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