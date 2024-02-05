В Вологодской области будут строить ФОКи «на селе»

ВОЛОГДА, 5 февраля, ФедералПресс. В Вологодской области со 2 февраля начала работу Дирекция по строительству спортивных объектов, которая будет заниматься строительством, реконструкцией, капремонтом спортсооружений, сообщил во время оперативного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.