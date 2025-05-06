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Косачев: договор с США понизил статус Украины до бензоколонки с ракетами

Косачев: договор с США понизил статус Украины до бензоколонки с ракетами

РИА Новости/Максим Блинов Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с Соединенными Штатами о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.

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