Косачев: договор с США понизил статус Украины до бензоколонки с ракетами

РИА Новости/Максим Блинов Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами", ее договор с Соединенными Штатами о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями", заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.
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