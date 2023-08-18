Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о военной мощи РФ

AB

Anlrey Boracow

Классика жанра! Америкосы в своем репертуаре. Очередной проект с УкРуиной начал "сдуваться", бабла ввалено не меряно, отдача со знаком минус, надо мероприятия переформатировать и сворачивать. Но убытки то охеренные, значит должен найтись крайний, то есть на кого можно спихнуть неудачу и вину. Вашингтонский обком посовещался и решил, в этот раз крайние это разведка, они типа туфту прогнали, не разведали типа все досконально, по этому мероприятие пошло по сценарию "ПРОЛЕТ ФАНЕРЫ НАД ПАРИЖЕМ". Теперь надо сделать выводы и увеличить финансирование разведки. Ну как то так примерно.