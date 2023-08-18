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Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о военной мощи РФ

Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о военной мощи РФ

Ошибочные заключения американской разведки привели к тому, что власти США просчитались в оценке военной силы России.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Классика жанра! Америкосы в своем репертуаре. Очередной проект с УкРуиной начал &quot;сдуваться&quot;, бабла ввалено не меряно, отдача со знаком минус, надо мероприятия переформатировать и сворачивать. Но убытки то охеренные, значит должен найтись крайний, то есть на кого можно спихнуть неудачу и вину. Вашингтонский обком посовещался и решил, в этот раз крайние это разведка, они типа туфту прогнали, не разведали типа все досконально, по этому мероприятие пошло по сценарию &quot;ПРОЛЕТ ФАНЕРЫ НАД ПАРИЖЕМ&quot;. Теперь надо сделать выводы и увеличить финансирование разведки. Ну как то так примерно.
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