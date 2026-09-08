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В Алтайском крае зафиксировали уже 65-й очаг бешенства с начала 2026 года

В Алтайском крае зафиксировали уже 65-й очаг бешенства с начала 2026 года

Неблагополучной по бешенству объявили местность в радиусе 3 км от очага Новый очаг бешенства обнаружили в Ельцовском районе Алтайского края.

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